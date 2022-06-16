مجلس الشعب السوری يدين تجديد الاتحاد الأوروبي عقوباته بحق سوريا وشعبها

العالم - سوريا

وأكد المجلس في بيان أن هذه الإجراءات أحادية الجانب المخالفة لكل المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان تمس بشكل مباشر معيشة الشعب السوري في غذائه ودوائه وتعليمه وفرص عمله وكرامته الإنسانية.

وقال المجلس "ليس هناك ما يمكن أن يقال حول تجديد الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات القسرية دون مراجعة لأي سبب من أسبابها الواهية سوى أنه ينصاع بصورة كاملة وبشكل لا يليق به للإدارة الأمريكية التي سلبته استقلالية قراراته".

وأكد المجلس أن السهولة والاستخفاف في اتخاذ قرار الاتحاد الأوروبي تجديد هذه العقوبات بحق سورية وشعبها دليل على أن السياسة العدائية والنهج اللاإنساني هو سلوك بعيد عن الأعراف الدبلوماسية والأخلاقية وأقرب إلى تطبيق منطق القوة.

وبين المجلس أن الإجراء الأوروبي المدان يفاقم معاناة الشعب السوري ويزيد من حرمانه بفقدان أبسط حقوقه الإنسانية في العيش الكريم.