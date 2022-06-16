تركيا تودع 16 صحفيا بالسجن بهذه التهمة..

العالم - تركيا

وأوقف 20 صحفيا يعملون لوسائل إعلام وشركات انتاج قريبة من حزب الشعوب الديموقراطي (المؤيد للاكراد) في الثامن من الشهر الحالي بتهمة 'الانتماء الى القسم الصحافي' لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة، وحلفاؤها الغربيون إرهابيا.

ووضع الصحفيون قيد الحجز الاحتياطي منذ ذلك الحين، وتم سجن 16 منهم الخميس؛ والإفراج عن الصحافيين المتبقين تحت رقابة قضائية.

وقال ممثلوا منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا إن هذا يدفع الى الاعتقاد بوجود مناورة ما قبل الانتخابات لقطع الطريق على الطبقة السياسية الكردية، وحرمانها من وسيلة تعبير.