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إضراب عام بدعوة من الاتحاد العام للشغل دفاعا عن حقوق الموظفين في وجه مماطلة الحكومة

الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

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