استخبارات جيش لبنان تحبط عملية تهريب 19 شخصا عبر البحر باتجاه إيطاليا

العالم - لبنان

وفي التفاصيل، أنّه وبعد عملية رصد وتعقب لأحد أكبر الأسماء المتورطة في عمليات تهريب الأشخاص عبر الحدود، توافرت لدى الاستخبارات معلومات عن التحضير لعملية تهريب 19 شخصاً من الجنسية السورية باتّجاه إيطاليا عبر البحر انطلاقاً من بلدة الصرفند.

على اثرها، داهمت قوة من استخبارات الجيش في تمام الساعة الثانية عشرة من ليل أمس موقعَين لتوقيف المتورطين، الموقع الأوّل شقة في الصرفند حيث اجتمع من يحاولون الهجرة، والموقع الثاني هو أحد فنادق الصرفند حيث كان يقيم أعضاء الشبكة وهم 5 رجال وسيدة، جميعهم من التابعية السورية.

وأوقفت استخبارات الجيش المتورطين في الموقعَين وبدأت التحقيقات.

إلى ذلك تستمرّ عملية رصد المحرّك الأساس وهو اللّبناني "ع.خ." أحد كبار تجارة التهريب، والذي يلعب دور الرابط بين شبكات الشمال والجنوب.