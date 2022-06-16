الاحتلال يحكم بسجن حارس الاقصى 'فادي عليان' 3 أعوام

العالم - فلسطين

وقال علي عليان، والد فادي، لـ"قدس برس": إن "الحكم ظالم وجائر، ولكنه متوقع من الاحتلال، والقوة فوق الحق".

وأوضح أن "المحكمة قضت بستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق نجله فادي، عدا عن السجن الفعلي لمدة ثلاثة أعوام، ووجهت ضده تهمة الضلوع في أعمال مقاومة".

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الحارس فادي عليان أثناء أداء عمله داخل المسجد الأقصى في 21 كانون الأول/ديسمبر 2021، إثر اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

واعتقل عليان في السابق نحو عامين، وأبعد عن المسجد الأقصى مرات عديدة، وتعرض للتنكيل من قوات الاحتلال، كما هدمت جرافات بلدية الاحتلال العام الماضي منزله ووالده وشقيقيه في قرية العيسوية، شمال شرق القدس المحتلة.

يشار إلى أن فادي عليان (32 عاما) من سكان العيسوية، ومتزوج، وأب لأربعة أطفال، أكبرهم يبلغ من العمر ثمانية أعوام، وأصغرهم عامان.

المصدر -المركز الفلسطيني للإعلام