الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢
٠٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يحكم بسجن حارس الاقصى 'فادي عليان' 3 أعوام

الاحتلال يحكم بسجن حارس الاقصى 'فادي عليان' 3 أعوام
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أصدرت محكمة الاحتلال المركزية بالقدس المحتلة اليوم الخميس، حكماً بالسجن الفعلي بحق حارس المسجد الأقصى فادي عليان، لثلاثة أعوام.

العالم - فلسطين

وقال علي عليان، والد فادي، لـ"قدس برس": إن "الحكم ظالم وجائر، ولكنه متوقع من الاحتلال، والقوة فوق الحق".

وأوضح أن "المحكمة قضت بستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق نجله فادي، عدا عن السجن الفعلي لمدة ثلاثة أعوام، ووجهت ضده تهمة الضلوع في أعمال مقاومة".

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الحارس فادي عليان أثناء أداء عمله داخل المسجد الأقصى في 21 كانون الأول/ديسمبر 2021، إثر اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

واعتقل عليان في السابق نحو عامين، وأبعد عن المسجد الأقصى مرات عديدة، وتعرض للتنكيل من قوات الاحتلال، كما هدمت جرافات بلدية الاحتلال العام الماضي منزله ووالده وشقيقيه في قرية العيسوية، شمال شرق القدس المحتلة.

يشار إلى أن فادي عليان (32 عاما) من سكان العيسوية، ومتزوج، وأب لأربعة أطفال، أكبرهم يبلغ من العمر ثمانية أعوام، وأصغرهم عامان.

المصدر -المركز الفلسطيني للإعلام

روابط ذات صلة

ميقاتي: لا استقرار في المنطقة والعالم دون حق العودة للفلسطينيين

القدس.. ليس من عيب فيهاسوى فرط الجمال

الاحتلال يهدم منزلين ومنشآت تجارية في القدس

الاحتلال يهدم منزلا في بلدة صور باهر جنوبي القدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لیبیا.. دعوة أممية لرئيس المجلس الأعلى للاجتماع برئيس مجلس النواب غدا في القاهرة

رئيسي : الشركات المعرفية تجسيد لشعار العام في البلاد

الاحتلال يحكم بسجن حارس الاقصى 'فادي عليان' 3 أعوام

شهداء وجرحى من الجيش السوري أثناء تفجير مخلفات للمجموعات المسلحة

بالفيديو.. أبناء محافظة صعدة يقدمون نموذجا متميزا عن التكاتف الاجتماعي

الرئيس الأسد: روسيا وسورية تخوضان معركة واحدة ضد عدو واحد