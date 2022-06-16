بيان ايراني روسي تركي حول إدلب.. ودعم ثلاثي أوروبي لامحدود لأوكرانيا

خاص بالعالم

ووصفَ المبعوثُ الروسي الخاص بسوريا الكسندر لافرنتيف تصرفاتِ تركيا في الشمال السوري بغيرِ العقلانية، وقال إنها تزعزعُ الاستقرارَ في المنطقة.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... لقاء كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة قام بها القادة الأوروبيون إلى أوكرانيا أعلنوا فيها دعمهم السياسي والعسكري لحكومة كييف.

هذا بينما أعرب الكرملين عن أمله بأن لا يركز الزعماء الأوربيين الثلاث فقط على دعم أوكرانيا من خلال ضخ المزيد من الأسلحة مؤكداً أن ذلك سيكون غير مجد على الإطلاق وسيؤدي إلى مزيد من الأضرار التي لحقت بأوكرانيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.