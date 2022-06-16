عبداللهیان: لن نتراجع حتى خطوة واحدة عن حقوقنا المشروعة ورفع الحظر

العالم- ایران

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية خلال حضوره الاسبوع الجاري اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي حيث اطلع النواب على احدث التطورات المتعلقة بمفاوضات رفع الحظر والقرار الاخير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقدم شرحا لمشاوراته واتصالاته مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي ووزراء خارجية بعض الدول الحاضرة في المفاوضات.

وقال امیرعبداللهیان: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتراجع حتى خطوة واحدة عن حقوقها المشروعة وتحقق رفع الحظر الظالم.

واكد بان الجهاز الدبلوماسي مازال ملتزما بمواصلة المسار الدبلوماسي لرفع الحظر عن الشعب الايراني الابي وسوف لن يالو جهدا في هذا الطريق.

وانتقد النواب اداء مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووصفوه بانه غير مهني وغير تقني كما اعتبروا القرار الصادر عن مجلس الحكام بانه سياسي وغير بناء مؤكدين على الرد الجاد وبلا محاباة من قبل ايران والمتابعة الجادة للتنفيذ الكامل لقانون المبادرة الاستراتيجية الصادر عن البرلمان لالغاء الحظر بهدف توفير الحقوق القانونية والمشروعة للبلاد والدفاع عن منجزاتها النووية.