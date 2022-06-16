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خاجي : ايران تطالب برفع كامل الحظر فورا ومن دون اي شرط عن سوريا

خاجي : ايران تطالب برفع كامل الحظر فورا ومن دون اي شرط عن سوريا
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

طالب كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخارجية "علي اصغر خاجي"، برفع كامل الحظر عن سوريا؛ فورا ومن دون اي شرط موجه او تمييز.

العالم- ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس في نورسلطان الكازاخية، بين "خاجي" والوفد المرافق له مع وفد الامم المتحدة المشارك في الاجتماع الثامن عشر حول سوريا بصيغة استانا.

وفي معرض الاشارة الى اخر التطورات الدولية، انتقد مساعد وزير الخارجية سلوك امريكا الانتقائي بشأن الحظر المفروض على سوريا؛ مطالبا بالغاء الحصار عن هذا البلد فورا.

ودعا خاجي المنظمات الدولية بما فيها الامم المتحدة والجهات المعنية الاخرى، للاخذ بحمل الجد الاوضاع الانسانية الراهنة في سوريا واتخاذ مايلزم لتعزيز المساعدات بعيدا عن اي تمييز او شروط مسيسة في هذا الخصوص.

كما اشاد بمرسوم العفو العام الصادر عن الرئيس السوري مؤخرا، واكد انه شكل خطوة ايجابية في سياق تعزيز الثقة ومؤشرا على ارادة النظام السوري في حل القضايا الخلافية.

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