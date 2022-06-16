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رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: 3٪ فقط من الطاقة النووية في العالم موجودة في إيران لكن اكثر من 25٪ من مفتشي الوكالة الدولية هم في ايران

الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

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