كتائب الإمام علي (ع) تحذر من ’مؤامرة دولية’ تستهدف العراق

العالم - العراق

وقال الزيدي في تغريدة على تويتر ، "من المحزن والمدمي للقلب، رؤية الانتهاكات التركية وعدم احترامها للسيادة العراقية بحجة متابعة ومطاردة حزب العمال (البكه كه) الذين تم دفعهم إلى الأراضي العراقية ضمن مؤامرة تغيير ديموغرافي دولية كبرى تستهدف العراق والمنطقة".



وأضاف، أن "قوات سوريا الديمقراطية الكردية وبدعم أمريكي دولي، تستقطع جزءاً من الأراضي السورية كنواة سرطانية مرتبطة بمشروع انفصالي كبير مطل على البحر المتوسط غير واضح المعالم حاليا، ولكن سيناريو تشكيل دولة كردية بين العراق وسوريا قد بدأ العمل به منذ سنوات وسط سكوت الساسة العراقيين وتعتيم إعلامي غريب".



وأوضح، أن "ما يهمنا بالأمر حاليا كخطوة أولى هو وجوب إخراج العناصر الكردية التركية من الأراضي العراقية، ومنع والتصدي للتجاوزات التركية على أراضينا".

وتابع الزيدي، "العراق والعراقيون أهل نخوة وشهامة وكرامة إن فقدها البعض ممن داهن وركن فإنها موجودة وهي الطاغية وهي صفة العراق والعراقيين (أهل حمية ونخوة وإباء)".



وختم الأمين العام لكتائب الإمام علي تغريدته بهاشتاك "منع دخول البضائع التركية".