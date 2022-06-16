اليمن..منظمة "إنسان" تدين جريمة استهداف الصحفي صابر الحيدري بعدن

العالم-اليمن

ونددت المنظمة في بيان ، كل الأعمال الاجرامية والاغتيالات التي تطال المدنيين بصورة عامة والصحفيين بشكل خاص.

وأشارت إلى الجريمة التي ارتكبت في العام الماضي بحق الصحفي محمود العتمي وزوجته الصحفية رشا الحرازي التي توفت بسبب انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارتهم بمدينة عدن.

يذكر انه قتل صحفي يمني تابع للوكالة اليابانية، مساء أمس الأربعاء، إثر انفجار استهدف سيارة يستقلها في محافظة عدن.

واكد شهود عيان ومصادر اعلامية إن انفجارا ناتجا عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة الصحفي “صابر نعمان الحيدري” الذي يعمل في الوكالة اليابانية أثناء مروره في طريق “التسعين” بمديرية المنصورة بمدينة عدن، ما أسفر عن مقتل الصحفي الحيدري على الفور وإصابة آخرين.