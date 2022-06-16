كوريا الجنوبية وأميركا تعتزمان على تعزيز التعاون

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن "بارك جين" قوله: "لقد أجرينا مناقشات مثمرة حول قضايا تتراوح بين كوريا الشمالية، والتحالف الثنائي، وتوسيع سلسلة التوريد، فضلا عن التعاون الأمني ​​والعملي، بناء على الزخم لتعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الذي نشأ عن اجتماع القمة الناجح في 21 مايو".

وتحدث الوزير بعد وقت قصير من وصوله إلى سيئول قادما من الولايات المتحدة، أمضى بارك أربعة أيام في واشنطن، وهي أول رحلة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه في مايو/ أيار.

وقال بارك للصحفيين في المطار إن كوريا الشمالية كانت على رأس أولويات السياسة لكلا البلدين، حيث طرح هذا الموضوع وغيره من الموضوعات، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا.

كما أوضح أن المناقشات مع وزير خارجية الولايات المتحدة "أنتوني بلينكن" التي جرت يوم الاثنين، شملت أيضا أزمتي الغذاء والطاقة وقضية تغير المناخ.