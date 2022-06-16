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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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مراسل العالم عن تنسيقيات المسلحين: دخول تعزيزات عسكرية للجيش التركي تضم دبابات وعربات مصفحة باتجاه الأراضي السورية في شمالِ حلب
لجنة اطباء السودان المركزية تعلن مقتل احد المتظاهرين بمدينة ام درمان المجاورة للخرطوم خلال احتجاجات جديدة ضد العسكر للمطالبة بالحكم المدني
لجنة اطباء السودان المركزية تعلن مقتل احد المتظاهرين بمدينة ام درمان المجاورة للخرطوم خلال احتجاجات جديدة ضد العسكر للمطالبة بالحكم المدني
رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: في محادثات احياء الاتفاق النووي قاموا مجددا بتوجيه ذات الاتهامات الواهية قبل 20 عاما بوثائق اسرائيلية مزيفة
رويترز عن مصدر قضائي كبير: محكمة في بيروت رفضت طلب قاض التنحي عن النظر بقضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتوجيه اتهامات له بالفساد
مراسل العالم: لافروف يقول إن هناك محاولات لجعل مولدوفا أوكرانيا ثانية
رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: ليس هناك ما يدعونا للاستمرار بالتزاماتنا عندما لا يتقيد الآخرون بالتزاماتهم
رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: ما قمنا به لا يعني اننا قد اوقفنا تعاوننا مع الوكالة الدولية وانما جمعنا الكاميرات الاضافية وما يتجاوز الضمانات
رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: قمنا بتجميع كاميرات المراقبة الاضافية التي تم نصبها في المواقع النووية من اجل تنفيذ الاتفاق النووي
رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: 3٪ فقط من الطاقة النووية في العالم موجودة في إيران لكن اكثر من 25٪ من مفتشي الوكالة الدولية هم في ايران
مراسل العالم عن تنسيقيات المسلحين: دخول تعزيزات عسكرية للجيش التركي تضم دبابات وعربات مصفحة باتجاه الأراضي السورية في شمالِ حلب
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش
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