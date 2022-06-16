رئيس البرلمان الارميني يلتقي امير عبداللهيان في طهران

العالم- ايران

وافادت ارنا ان رئيس البرلمان في جمهورية ارمينيا "الن سيمونيان" الذي يزور البلاد حاليا، اجرى مباحثات اليوم، مع وزير الخارجية امير عبداللهيان.

وكان سيمونيان قد التقى مساء امس الاربعاء، برئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي".

واكد رئيسي في هذا اللقاء، بان ايران عازمة على توسيع العلاقات مع دول الجوار والصديقة، بما فيها جمهورية ارمينيا؛ منوها بان التعاون البرلماني القائم بين طهران ويريفان، يصب في مسار الجهود لتوسيع العلاقات الثنائية.

كما دعا لتعزيز دور لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة والارتقاء بمستوى التعاون الايراني الارميني عبر اتخاذ خطوات عملانية في هذا الاطار.