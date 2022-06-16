لافروف:  "هناك محاولات لجعل مولدوفا أوكرانيا ثانية"

العالم - روسيا

وقال لافروف على هامش اليوبيل الـ25 لمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "إذا رشح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا إلى عضويته فسيكون بذلك مستعدا لغض الطرف عن معاييره لصالح الجغرافيا السياسية".

وأضاف: "كييف وقعت بنفسها على أنها لا تريد مفاوضات مع روسيا"، مشددا على ان "هناك محاولات لجعل مولدوفا أوكرانيا ثانية".

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في مسألة منح أوكرانيا عضويته، وقال: "لا أعرف ما إذا كان قد تم منح أوكرانيا خارطة الطريق هذه للتحضير للعضوية، فهذا يعني شيئا واحدا فقط، وهو أن الاتحاد الأوروبي مستعد مرة أخرى لغض الطرف عن جميع معاييره التي كان يتبناها المرشحون ومستعد لذلك للاسترشاد بالاعتبارات الجيوسياسية فقط".