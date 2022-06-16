اتحاد الشغل التونسي للحكومة: إذا أردتم التفاوض تفضّلوا.. غير ذلك لن نتراجع

العالم ـ تونس

وشدد الطبوبي عبر برنامج "ميدي شو" على إذاعة موزاييك على أن "الاتحاد سعى لإيجاد حل، على اعتبار أن غايته لم تكن الإضراب".

وقال: "غايتنا ليس الإضراب، والدليل على ذلك حتى في الساعات الأخيرة كنا حاضرين للحوار مع الحكومة".

وأشار الطبوبي إلى أنه وقبل إصدار برقية الإضراب، اتصل أكثر من 6 مرات برئيسة الحكومة وكاتبها العام ووزير الشؤون الاجتماعية، للاتفاق على جلسة حوارية، لكن دون رد.

وبخصوص التفاوض مع صندوق النقد الدولي، طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بإطلاع الاتحاد بصفة رسمية الوثيقة التي قدموها إلى النقد الدولي بجميع تفاصيلها.

وتابع: "إذا أردتم التفاوض تفضلوا.. غير ذلك لن نتراجع".

هذا وشل إضراب القطاع العام، والذي بدأ اليوم الخميس، مختلف المطارات والموانئ التونسية، إذ توقفت حركة الطيران والنقل والموانئ وألغيت كل الرحلات الجوية من وإلى تونس، وذلك بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية في البلاد، احتجاجا على قرارات الرئيس قيس سعيد.