الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مصر تلغي جميع القيود على دخول المصريين أو الأجانب

مصر تلغي جميع القيود على دخول المصريين أو الأجانب
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلغاء جميع القيود المفروض على دخول المصريين والأجانب إلى البلاد، والتي فرضت إبان أزمة كورونا.

العالم ـ مصر

وصرح المتحدث باسم رئاسة الوزراء في مصر نادر سعد، بأنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على قرار ينص على أن تُلغى جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى جمهورية مصر العربية، والواردة في المادة السابعة من قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم ( 1) لسنة 2021، وذلك في إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا.

واستعرض القائم بأعمال وزير الصحة ووزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد محلياً وعالمياً، والموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحاً أنه تم تقديم نحو 86.6 مليون جرعة للمواطنين من مختلف أنواع اللقاحات، كما تم تقديم 4.5 مليون جرعة تنشيطية، ويتوافر أرصدة حالية من اللقاحات تقدر بنحو 57.5 مليون جرعة لاستكمال تقديم التطعيمات.

روابط ذات صلة

هاشتاغ.. هل باعت مصر جزيرة الوراق للإمارات؟

مصر تُحصّل نصيبها: القمح مقابل الغاز

مصر والإمارات تبحثان التعاون العسكري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمريكا تمارس أقصى ضغوطها ضد ایران.. لماذا؟

فيما أكد موقف بلاده ضد "إسرائيل" لن يتغير... مادورو: كركاس وطهران ضحيتا حظر غير مشروع وحصار فظيع

الوفاء للمقاومة تدعو لموقف وطني يمنع العدو من الاعتداء على حدود لبنان البحريّة 

مصر تلغي جميع القيود على دخول المصريين أو الأجانب

فيتامين إذا نقص في الجسم يؤدي إلى الإصابة بالخرف

على هامش اجتماع الناتو.. تركيا واليونان يبحثان "تخفيف التوتر" بينهما