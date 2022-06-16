اتفاقية تعاون بين وزارة الإعلام السورية واللجنة الإعلامية في كوريا الشمالية

العالم - سوريا

وزير الإعلام السوري بطرس جرجس الحلاق أكد أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين الصديقين من خلال تنفيذ الاتفاقية وأثنى على مواقف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في وقوفها إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب.

بدوره القائم بأعمال السفارة الكورية بدمشق كيم هاي ريونغ أعرب عن أمنياته بأن تشكل الاتفاقية مدخلاً واسعاً لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكداً وقوف بلاده ضد الأعمال الإجرامية الأمريكية في سورية.

وتضمنت الاتفاقية التعاون بين مختلف المؤسسات والوسائل الإعلامية في مجال خدمات الأخبار والبث الإذاعي والتلفزيوني والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إضافة إلى التعاون في الاجتماعات الإعلامية الدولية بما في ذلك مؤتمر وزراء الإعلام لدول حركة عدم الانحياز.

كما شملت الاتفاقية التي وقعها عن الجانب السوري معاون وزير الإعلام أحمد ضوا وعن الجانب الكوري القائم بأعمال السفارة الكورية تبادل الأخبار والمواد الإعلامية المختلفة والمنشورات والمواد السمعية والبصرية المتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدين إضافة إلى تبادل الزيارات لمسؤولي المؤسسات الإعلامية وتعزيز التعاون في مجال التواصل الإعلامي.

وأكدت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ بنودها تكون مهمتها المراجعة الدورية لتطبيق تلك البنود وإعداد برامج تنفيذية على أن تجتمع مرة كل سنتين بالتناوب في بيونغ يانغ ودمشق لمراجعة التعاون والتبادلات بين الطرفين ومناقشة البرامج التنفيذية.