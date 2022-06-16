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مراسل العالم: مقتل حارس أمن وإصابة عدد من موظفي مشفى في بيرباشا بتعز اليمنية الخاضعة لسيطرة العدوان إثر اقتحامه من قبل عناصر مسلحة

الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

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