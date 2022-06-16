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شاهد.. احتجاجات في مخيم للاجئين السوريين في تركيا.. والشرطة تتدخل

الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

تداول ناشطون مقاطع مصورة لاحتجاجات شارك فيها عشرات السوريين في مخيم في ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، احتجاجا على احتجازهم في المخيم دون البت في أوضاعهم.

العالم - ترکيا

ويضم المخيم نحو 1500 لاجئ سوري، كانوا قدموا طلبات الحصول على الحماية المؤقتة (الكيملك)، في ولايات تركية مختلفة، وقامت السلطات التركية بتجميعهم في المخيم "مؤقتا"، حتى تنتهي من دراسة طلباتهم، وتبت بأمرهم إما لناحية منح البطاقة، أو للترحيل إلى الشمال السوري.

واندلعت الاحتجاجات منذ مساء أمس، ويظهر من التسجيلات المتداولة أن الشرطة التركية فرقت المحتجين باستخدام خراطيم المياه.

وتداولت مواقع وصفحات إخبارية تركية بيانا أصدره مكتب والي مدينة مرعش أمس الأربعاء قال فيه إن إجراءات جديدة بشأن طلبات الحماية المؤقتة الجديدة للسوريين، فرضت مطلع الشهر الجاري، "وعليه تم نقل طالبي الحماية إلى مراكز إقامة مؤقتة".

وأوضح أن "بعض الاضطرابات اندلعت في التاسعة مساء بين مجموعة من السوريين الذين تم نقلهم إلى مركز كهرمان مرعش للإيواء المؤقت، بعدها تدخلت وحدات حفظ النظام وفعلت ما يلزم، وتم إعادة الهدوء إلى المخيم، ولا وجود لمشكلات الآن".

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شاهد.. احتجاجات في مخيم للاجئين السوريين في تركيا.. والشرطة تتدخل

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