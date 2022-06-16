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ايران وروسيا تؤكدان على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي

ايران وروسيا تؤكدان على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية "علي رضا بيمان باك" ومساعد رئيس الجمهورية الروسي "كوبياكوف" على توسيع العلاقات التجارية بين البلدين.

العالم - أوروبا

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الجانبين، اليوم الخميس، على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لـ "منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي" (FEIPS).

كما استعرض المسؤول الايراني مع مساعد الرئيس الروسي، فرص التعاون الثنائي في مجال انتاج السيارات والسفن وتفعيل دور ممر الشمال – جنوب والتعاون المصرفي والتعامل باستخدام العملات الوطنية وتبني مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الاساسية.

واكد "بيمان باك" على استعداد ايران لتوقيع اتفاقيات طويلة الامد في مجال انتاج الفاكهة وبما يعزز التعاون بين غرفة التجارة الايرانية مع نظيرتها الروسية.

من جانبه اعرب "كوبياكوف" عن ترحيبه باقتراح الجانب الايراني حول تنظيم معارض مشتركة بين الشركات التجارية لدى البلدين.

واكد مساعد الرئيس الروسي، خلال اللقاء استعداد بلاده للتعاون مع ايران في مجال انتاج السيارات وقال: ايران تستطيع ان تكون شريكا تجاريا لنا، وبشهادة صحيفة "ول ستريت جورنال"، في سوق غادرتها الشركات الغربية والتي تقدر بمائة مليار دولار.

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ايران وروسيا تؤكدان على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي

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