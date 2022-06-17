شاهد.. تهديدات "بينت" للحرب شبك في هواء..

العالم - خاص بالعالم

وقال بينت مستعرضا عضلاته : "موقفنا الذي نتخذه سيستمر في منح حق العمل ضد البرنامج النووي الإيراني في أي وقت مع او بدون اتفاق لا شيء سيكبل ايدينا ونحن لا نقول ذلك فحسب، بل نحن نتمسك بكلمتنا".

واستعرض بينت موقفه امام قادة جيش الإحتلال الصهيوني، وقام بدعايات لشركات لها علاقة بمنظومات الليزر، ليغطي على هشاشة حكومته المائلة للسقوط.

وتفاعل اعلام الدول المطبعة مع هذا الاستعراض المزيف، وكانهم فرحون بما سيفعله الكيان الغاصب بضرب دولة اسلامية وجارة، وتلغفوا الاستعراض وصنعوا منه مسرحية اعلامية براقة خادعة.

وقال مراقبون للشأن الاقليمي بان المناورات التي قام بها الاحتلال في قبرص وفرح بها الاعلام العربي كانت فاشلة وحصل فيها خطأ تقني فادح تحدث عنه الاعلام الصهيوني، فبماذا يفرح اعلام الدول المطبعة؟

ولأن العجز امر حقيقي وواقع في الكيان الصهيوني، ولانهم يدركون تماما ان هذه الحرب ستدمر الصهاينه وكيانهم الغاصب، قال إعلاميون ومراقبون ومحللون في الاعلام الصهيوني ان "بينت" يستعرض تهديدات كلها مزيفة وضاره.

التهديد بالحرب امر والقيام به امر آخر و"بنيت" يدرك هذا تماما بان القيام باي عدوان ضد ايران سيكلف الكيان الكثير، ولذلك تراجع عن كل تصريحاته السابقة وان كل هذه التهديدات والضغوط والتهويل هواء في شبك وبالونات فراغية.

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https://www.alalam.ir/news/6227878