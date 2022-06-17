الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان يقيم المؤتمر الاقليمي لفرص وتحديات الامن السيبراني

لبنان يقيم المؤتمر الاقليمي لفرص وتحديات الامن السيبراني
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

انطلقت أعمال المؤتمرالاقليمي الثاني للاتحاد العربي للانترنت والاتصالات ARISPA تحت عنوان فرص وتحديات الأمن السيبراني وقمة لبنان الأخضر،

العالم-لبنان

وذلك بتنظيم من الإتحاد العربي للانترنت والإتصالات والجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في جامعة الدول العربية وشركة هواوي Huawei الراعي الرسمي للمؤتمر، حسبما نقل موقع وزارة الاعلام اللبنانية.
حضر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم، السفير الصيني في لبنان تشيان مينجيان، الوزير المفوض لجامعة الدول العربية خالد والي، رئيس الاتحاد العربي للانترنت والاتصالات الدكتور فراس بكور . كما حضر عدد من المديرين العامين في القطاع العام اضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية وحشد من الخبراء وذوي الاختصاص من لبنان والدول العربية والأجنبية.

وشدد الحاضرون في المؤتمر على "أهمية الاتصالات والانترنت" مشيرا الى انها تحولت الى طريقة حياة ولا شك بأن التكنولوجيا الرقمية قد استطات على مدى السنوات الماضية تقديم الأساس القادر على بناء وتطوير واتاحت منظومات الخدمات الأساسية الاكترونيا لاستخدامها في أي مكان وزمان .

روابط ذات صلة

الوفاء للمقاومة تدعو لموقف وطني يمنع العدو من الاعتداء على حدود لبنان البحريّة 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جمعة "مرابطون رغم الإبعاد" .. الآلاف يلبون نداء الفجر في الأقصى

ماذا بعد الاضراب الذي شلّ تونس بالكامل؟

مسيّرات تستهدف محيط 'التّنف'على الحدود السورية - العراقية

إسبانيا ترفض المشاركة للعام الثاني على التوالي في المناورات العسكرية الأمريكية بالمغرب

«اتحاد الشغل» التونسي يفعّل ضغوطه: أوّل إضراب عام بوجه سعيد

مندوب سوريا الأممي: الحرب الإرهابية والاحتلال زادت عدد ذوي الإعاقة