لبنان يقيم المؤتمر الاقليمي لفرص وتحديات الامن السيبراني

العالم-لبنان

وذلك بتنظيم من الإتحاد العربي للانترنت والإتصالات والجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في جامعة الدول العربية وشركة هواوي Huawei الراعي الرسمي للمؤتمر، حسبما نقل موقع وزارة الاعلام اللبنانية.

حضر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم، السفير الصيني في لبنان تشيان مينجيان، الوزير المفوض لجامعة الدول العربية خالد والي، رئيس الاتحاد العربي للانترنت والاتصالات الدكتور فراس بكور . كما حضر عدد من المديرين العامين في القطاع العام اضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية وحشد من الخبراء وذوي الاختصاص من لبنان والدول العربية والأجنبية.

وشدد الحاضرون في المؤتمر على "أهمية الاتصالات والانترنت" مشيرا الى انها تحولت الى طريقة حياة ولا شك بأن التكنولوجيا الرقمية قد استطات على مدى السنوات الماضية تقديم الأساس القادر على بناء وتطوير واتاحت منظومات الخدمات الأساسية الاكترونيا لاستخدامها في أي مكان وزمان .