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مباحثات بين الاردن والجزائر في مجال النفط والغاز

مباحثات بين الاردن والجزائر في مجال النفط والغاز
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

سلم وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني يوسف الشمالي، رسالة من رئيس الوزراء الاردن بشر الخصاونة إلى نظيره الجزائري الوزير الأول أيمن عبد الرحمن في العاصمة الجزائرية.

العالم-الاردن

وشهد اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات، وبحث إمكانية التعاون في مجالات النفط والغاز الطبيعي والمناجم، وإعادة تشغيل خط طيران مباشر بين البلدين واستثناء الأردن من قرار حظر تصدير السكر وكذلك موعد عقد اجتماع اللجنة المشتركة في عمان قريبا,حسبما نقل موقع الوكيل الاخباري.
ونقل الشمالي للوزير الأول الجزائري خلال استقباله له بقصر الحكومة تحيات الخصاونة وتمنياته للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالتقدم والازدهار على الدوام وتطلعاته للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية منها خلال الفترة المقبلة.

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