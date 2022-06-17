حماس تؤكد على تصعيد الفعل المقاوم ضد الاحتلال

العالم-فلسطين

ونقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام , انه قال برهوم في تصريحٍ صحفيٍّ، صباح اليوم: إن اغتيال قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين في جنين، جريمة مكتملة الأركان تأتي في إطار العدوان الإسرائيلي الشامل والمتواصل على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، محملاً الاحتلال الإسرائيلي جميع تداعياتها ونتائجها.

وأضاف أنّ دماء الشهداء الذين ارتقوا في جنين فجر هذا اليوم هي شاهد جديد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني والتي يجب أن تكون مدعاة لتصعيد الفعل المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الصهاينة.

وشدد على أن تجرؤ الاحتلال على الدم الفلسطيني يؤكد أن المقاومة الشاملة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة هي الخيار الأوحد القادر على حماية شعبنا وحسم الصراع مع العدو.

وأكد أنّ ارتقاء الشهداء لن يضع حدًّا للفعل المقاوم المتصاعد في الضفة المحتلة كما يظن العدو، بل سيزيد رجال المقاومة قوة وصمود وإصرار على مواصلة مسار وطريق المقاومة.

وشدد على أن جرائم الاحتلال بحق شعبنا، لن تزيد المقاومة إلا قوةً وعزيمةً وإصراراً على المضي في طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير كامل فلسطين من دنس الاحتلال.

ووجه التحية إلى جنين وأبطالها وشبابها المقاومين الشجعان، وكل التحية إلى أرواح الشهداء الأبطال، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

وفجر اليوم الجمعة، استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب ثمانية آخرون بجروح، في جريمة اغتيال نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن الشهداء هم: يوسف صلاح، وبراء لحلوح وليث أبو سرور.