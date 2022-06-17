الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

صحيفة أمريكية تكشف مفاجأة تخص العدوان الصهيوني على سوريا

صحيفة أمريكية تكشف مفاجأة تخص العدوان الصهيوني على سوريا
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين حاليين وسابقين، أن "إسرائيل تنسق سرا مع أمريكا حول العديد من الضربات الجوية التي تنفذها على سوريا".

العالم - سوريا

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن "مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين لم يذكروا الكثير عن مهام القصف الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، لكنهم ذكروا أنه "جرى مراجعة العديد من المهام الإسرائيلية لسنوات والحصول على موافقة مسبقة من قبل كبار المسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية وفي البنتاغون".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المسؤولين من الجانبين لم يذكروا شيئا عن التنسيق بشكل علني في السابق، والسرية المحيطة به تظهر كيف سعت واشنطن إلى دعم حليفها الإسرائيلي دون الانجرار إلى حرب الظل الإسرائيلية ضد إيران".

وأوضحت: "التركيز الرئيسي للمراجعة الأمريكية هو المهمات الإسرائيلية في شرق سوريا التي تمر بالقرب من قاعدة التنف، وهو موقع أمريكي بالقرب من الحدود السورية الأردنية يقع بالقرب من أحد طرق الهجوم الإسرائيلية".

وادعت الصحيفة انه "تمت الموافقة على الغالبية العظمى من تلك الضربات الجوية الإسرائيلية من قبل الولايات المتحدة، لكن لا يساعد الجيش الأمريكي الإسرائيليين في تحديد أهدافهم".

روابط ذات صلة

بالتفاصيل.. رصد دقيق لعملية الانزال الجوي الأمريكي شمال سوريا

عملية إنزال جوي لطائرات أمريكية بمدينة جرابلس في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جمعة "مرابطون رغم الإبعاد" .. الآلاف يلبون نداء الفجر في الأقصى

ماذا بعد الاضراب الذي شلّ تونس بالكامل؟

مسيّرات تستهدف محيط 'التّنف'على الحدود السورية - العراقية

إسبانيا ترفض المشاركة للعام الثاني على التوالي في المناورات العسكرية الأمريكية بالمغرب

«اتحاد الشغل» التونسي يفعّل ضغوطه: أوّل إضراب عام بوجه سعيد

مندوب سوريا الأممي: الحرب الإرهابية والاحتلال زادت عدد ذوي الإعاقة