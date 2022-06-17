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السلطات الأمريكية تتحقق من صحة صورة مقاتلين أمريكيين أسيرين في أوكرانيا

السلطات الأمريكية تتحقق من صحة صورة مقاتلين أمريكيين أسيرين في أوكرانيا
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

تتحقق وزارة الخارجية الأمريكية من صحة الصورة التي يظهر فيها مواطنان أمريكيان من المرجح أن يكونا وقعا في أسر القوات الروسية في أوكرانيا كما أفادت والدة أحدهما.

العالم - الأميرکيتان

وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية قد أعلنت عن وقوع مقاتلين أمريكيين، تطوعا للقتال في صفوف القوات الأوكرانية، في أسر القوات الروسية في ريف مدينة خاركوف. من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تملك معلومات غير مؤكدة عن وقوع ألكسندر دروكي (39 عاما) وأندي هيون (27 عاما) في أسر العسكريين الروس.

وصرحت والدة دروكي لـ"سي إن إن" أن الخارجية الأمريكية تتحقق من صحة الصورة.

وفي موسكو صرح الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف أن الرئاسة الروسية لا تعرف شيئا عن عسكريين أمريكيين قيل إن العسكريين الروس أسروهما.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا أنها تحقق في معلومات تفيد باختفاء أمريكي آخر في أوكرانيا.

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السلطات الأمريكية تتحقق من صحة صورة مقاتلين أمريكيين أسيرين في أوكرانيا