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الأمم المتحدة تعلن انتهاء مهام مبعوثتها الخاصة في أفغانستان

الأمم المتحدة تعلن انتهاء مهام مبعوثتها الخاصة في أفغانستان
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، انتهاء مهام ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة لأمينها العام أنطونيو غوتيريش في أفغانستان.

العالم - أفغانستان

جاء ذلك وفق ستيفان دوجاريك، متحدث الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك: "يوم (الأربعاء) كان آخر يوم لديبورا ليونز كممثلة خاصة للأمم المتحدة في أفغانستان ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة في البلاد (يوناما)".

وأضاف: "قالت السيدة ليونز في بيان بهذه المناسبة إنها لم تكن لتتخيل عندما قبلت الوظيفة في أفغانستان أن تغادرها الآن، وأن قلبها ينفطر، خاصة بالنسبة لملايين الفتيات الأفغانيات اللائي حُرمن من حقهن في التعليم، والعديد من النساء الأفغانيات المليئات بالمواهب اللواتي يُطلب منهن البقاء في البيوت".

وتم تعيين ليونز ممثلة خاصة للأمين العام لأفغانستان ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة "يوماما" في مارس/ آذار 2020 وتولت المسؤولية فعليا في أبريل/ نيسان من نفس العام خلفا للياباني تاداميشي ياماموتو الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2016.

وأوضح دوجاريك أن ليونز "تغادر منصبها وهي مقتنعة أن أفضل أمل يكمن في استراتيجية المشاركة التي توضح لسلطات الأمر الواقع أن النظام الذي يستبعد النساء والأقليات والموهوبين لن يستمر، وأنه في نفس الوقت يمكن إقامة سياسة شاملة وإسلامية".

ولفت إلى أن "الموظف المسؤول عن البعثة الأممية في أفغانستان حاليا هو نائب الممثل الخاص، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية رامز الأكبروف".

وأردف دوجاريك: "سوف نصدر قريبًا إعلانا عن استبدال ليونز".

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