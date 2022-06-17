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أحزاب بتونس تساند إضراب اتحاد الشغل وتحمل سعيّد المسؤولية

أحزاب بتونس تساند إضراب اتحاد الشغل وتحمل سعيّد المسؤولية
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

دعمت خمسة أحزاب تونسية، الخميس، الإضراب العام الذي نفذه "الاتحاد العام التونسي للشغل" ، عقب فشل المفاوضات مع حكومة البلاد، محملة الرئيس قيس سعيد مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

العالم- تونس

وعبرت الأحزاب في بيان مشترك، الخميس، "عن مساندتها للإضراب العام الذي يخوضه أعوان القطاع العام تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة تشغيلية)؛ دفاعا عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وردّا على تمادي السلطة في تجاهل مطالبهم المشروعة".

والأحزاب هي: "التيار الديمقراطي" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"الحزب الجمهوري" و"حزب القطب" و"حزب العمال"،

وحملت الأحزاب الخمسة "حكومة (الرئيس) قيس سعيد المسؤولية كاملة عن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية التونسيات والتونسيين، وتواصل الارتفاع الجنوني للأسعار، وندرة العديد من المواد الضرورية ذات الاستهلاك الشعبي الواسع"، وفقا للبيان.

وأدان البيان "إصرار الحكومة على المضي قدما نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية وتجميد الأجور ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية، وهو ما سيزيد من حدة الأزمة الاجتماعية في غياب حلول وطنية جدية وناجعة للبطالة والفقر وضعف الأجور والمداخيل".

واستنكر البيان ما اعتبرها "حملات التشهير والتخوين الخسيسة التي تشنّها صفحات مأجورة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله".

وشهدت تونس، الخميس، إضرابا في القطاع العام، دعا إليه الاتحاد العام للشغل؛ للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين.

وشمل الإضراب 159 مؤسسة عمومية، منها الموانئ البحرية والمطارات، ويستمر يوما واحدا، بإشراف الاتحاد العام (أكبر منظمة نقابية بالبلاد).

وتعاني تونس أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي، جراء عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالب بالإصلاح الاقتصادي.

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