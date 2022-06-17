شاهد.. موقف الشارع السوداني من الحوار مع العسكر والآلية الثلاثية

العالم - مراسلون

في الوقت الذي تجري فيه حوارات الالية الثلاثية مع المكونات المدنية والعسكرية للوصول الي حل لتعقيدات المشهد السياسي، تواصلت التظاهرات في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم عبر مليونية الـ16 من يونيو، واستخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية ما أدي لسقوط المئات من الضحايا ما بين قتيل وجريح.

وقال الصحفي السوداني شوفي عبدالعظيم: "اعداد المتظاهرين اليوم متزايدة، مما كانت عليهى في السابق من اجل ايصال هذه الرسالة بان الشارع لا يريد أي حوار مع العسكريين ولا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة انما يريد اسقاط كامل للعسكريين، والرسالة الثانية ان هذا الشعب مصر وبعزيمة شديدة يواصل الثورة الى ان تتحقق مدنية الدولة".

وتحركت التظاهرات من مدن الخرطوم، وبحري، وامدرمان صوب القصر الرئاسي وسط هتافات تدعو لحكومة مدنية خالصة ترفض اي حوار مع العسكر والآلية الثلاثية التي تقودها الامم المتحدة والاتحاد الافريقي، والايقاد ومن خلفهم امريكا.

وفي محطة باشدار وسط الخرطوم إستخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع بكثافة لمنع المتظاهرين من التحرك نحو القصر الرئاسي، الا انهم استطاعوا اجتياز الاسلاك الشائكة التي وضعها العسكر وتمكنوا من الوصول الي محيط القصر الرئاسي.

ويقول المتظاهرون لا يمكن ان تنهي انقلابا عسكريا انقلب على شرعية الدستور عبر الحوار، لذا سيستمرون في هذه التظاهرات.

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