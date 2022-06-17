العراق تخص 18 ترليون دينار لمواجهة "الثالث المخيف"

العالم - العراق

ونظم البنك المركزي، يوم الخميس، بالتعاون مع وزارات البيئة والزراعة والموارد المائية ورابطة المصارف الخاصة العراقية والقطاع الخاص، ورشة تخصصية عن التغيرات المناخية والتصحر والأمن القومي.

وقال محافظ البنك مصطفى غالب مخيف خلال كلمة له في افتتاح الورشة، إن "تغير المناخ والتصحر ونقص المياه يمثل {ثالوثاً مخيفاً} أدخل البشرية وهيئاتها الرسمية والمجتمعية في أقصى درجات الحذر والحيطة لأنه بات يهدد أمنها القومي ومستقبل أجيالها، بل وحاضرها أيضاً".

وأضاف، إن "البنك المركزي العراقي تدخّل من خلال إجراءات تيسير مالي ومبادرات تنموية تجاوز مجموعها (١٧) ترليوناً إلى الآن" لافتاً إلى أنه "عندما تدارسنا مع وزارة البيئة مخاطر التغييرات المناخية والانبعاثات الحرارية قررنا مواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة النظيفة والاستدامة، كذلك أطلقنا مبادرة لتمويل شراء وحدات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بمبلغ ترليون دينار".

بدورهم، أشاد الوزراء خلال الورشة بمبادرات البنك المركزي العراقي والدعم الذي يوليه نحو التوجه للاقتصاد الأخضر، مستعرضين خطورة التغيرات المناخية على مستقبل العراق ودول العالم، مؤكدين على ضرورة مكافحة تلك التغيرات المناخية عبر الاستثمار في الجانب البيئي.

وفي ختام الورشة، تم تثبيت عددٍ من التوصيات أبرزها ضرورة تعاون جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية والتصحر ورفع مستوى الوعي بأخذ التدابير الرسمية والمجتمعية، وتشجيع الجمهور للتحول إلى استخدام مصادر توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتقديم الدعم المالي اللازم للوزارات القطاعية كافة بغرض ترشيد الاستخدامات المائية.

وقد شارك في الورشة عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وممثلو المؤسسات الدولية، إضافة إلى ممثلي الوزارات وبعض المحافظات ومدراء الجهات المعنية.