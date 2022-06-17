مستوطنون صهاينة يعتدون على رضيع برشهم غاز الفلفل

العالم-فلسطين

وحسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام ,أفاد رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة أن المستوطنين انتشروا على المدخل الغربي للقرية بحماية قوات الاحتلال، وهاجموا المركبات المارة واعتدوا على ركابها.

وأضاف دوابشة، أن المستوطنين اعتدوا على مركبة المواطن عمار ياسر دوابشة الذي كان يصطحب زوجته وأولاده، ورشوهم بغاز الفلفل، ما أدى لإصابتهم بالاختناق وكان منهم طفل رضيع (ثلاثة أشهر) نقل إلى مركز طبي ببلدة قصرة.

كما اعتدى المستوطنون على المواطنين منور دوابشة، ومحمد عبد الستار سلاودة، بالضرب المبرح ورشوهم بغاز الفلفل.

ووفق معهد أريج، تقيم قوات الاحتلال 199 مستوطنة و220 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، يقطن فيها أكثر من ٩١٣ ألف مستوطن، منهم ٣٥٠ ألف في شرقي القدس المحتلة، يقترفون اعتداءات شبه يومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.