ارتفاع اسعار الفائدة 50 نقطة اساس في الاردن

العالم-الاردن

والدينار الأردني مرتبط بالدولار وتتبع المملكة تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشكل شبه ثابت , حسبما نقل موقع معا.

وقال مسؤول بالبنك المركزي إن سعر الفائدة القياسي ارتفع إلى 3.75 بالمئة وإن الخطوة تهدف إلى الحفاظ على جاذبية الأصول المقومة بالدينار ومنع أي خروج مفرط من الأصول المقومة بالدينار إلى الأصول المقومة بالدولار.

وجاء في بيان البنك المركزي أن هذا القرار يأتي في ضوء التزام البنك المركزي الثابت بتعزيز أسس الاستقرار النقدي في المملكة والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري.