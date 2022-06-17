شاهد.. جامعة آزاد الإسلامية الايرانية وآفاقها الجديدة

العالم - خاص بالعالم

وأوضح بروجردي عبر برنامج "صباح جديد" على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن جامعة آزاد الاسلامية الايرانية من أكبر جامعات العالم، وفي الوقت الراهن يدرس فيها ميلون والف طالب، عبر 355 جامعة في كافة انحاء ايران، وعبر فروعها الخارجية في العاصمة الافغانية كابل، ودبي، وبيروت.

واشار بروجردي الى زيارته قبل ثمانية أشهر الى العراق، التي تم فيها مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الموافقة على تأسيس فرع لجامعة آزاد الاسلامية الايرانية في العراق، موضحا ان تأسيس كلية الهندسة والتقنية الحديثة في بغداد قيد الإنشاء، واضاف، أن الرئيس العراقي برهم صالح أمر بتأسيس فرع للجامعة في كردستان العراق في محافظتي اربيل وكركوك.

ولفت بروجردي الى ان حصة الجامعة الاسلامية من الدراسات العلياء في ايران 40 بالمئة، مؤكدا أن جامعة آزاد الاسلامية الايرانية، تخطو خطوات كبيرة ومهمة في مجال التقنيات الحديثة والعلوم الاساسية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...