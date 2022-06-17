الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢
٠٧:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. جامعة آزاد الإسلامية الايرانية وآفاقها الجديدة

الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

قال مساعد مدير الجامعة للشؤون الدولية بجامعة آزاد الإسلامية الايرانية علاء الدين بروجردي  إن مؤسس الجامعة الاسلامية الحرة في ايران هو الإمام الراحل الخميني(رض) مفجر الثورة الإسلامية، لانه هو من اهدى المساعدات الاولى لتأسيس هذه الجامعة.

العالم - خاص بالعالم

وأوضح بروجردي عبر برنامج "صباح جديد" على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن جامعة آزاد الاسلامية الايرانية من أكبر جامعات العالم، وفي الوقت الراهن يدرس فيها ميلون والف طالب، عبر 355 جامعة في كافة انحاء ايران، وعبر فروعها الخارجية في العاصمة الافغانية كابل، ودبي، وبيروت.

واشار بروجردي الى زيارته قبل ثمانية أشهر الى العراق، التي تم فيها مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الموافقة على تأسيس فرع لجامعة آزاد الاسلامية الايرانية في العراق، موضحا ان تأسيس كلية الهندسة والتقنية الحديثة في بغداد قيد الإنشاء، واضاف، أن الرئيس العراقي برهم صالح أمر بتأسيس فرع للجامعة في كردستان العراق في محافظتي اربيل وكركوك.

ولفت بروجردي الى ان حصة الجامعة الاسلامية من الدراسات العلياء في ايران 40 بالمئة، مؤكدا أن جامعة آزاد الاسلامية الايرانية، تخطو خطوات كبيرة ومهمة في مجال التقنيات الحديثة والعلوم الاساسية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

وزير النفط الايراني يطمئن العراقيين بمواصلة ضخ الغاز

ايران وروسيا تؤكدان على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي

أمريكا تمارس أقصى ضغوطها ضد ایران.. لماذا؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مباحثات بين الاردن والجزائر في مجال النفط والغاز

برلماني ايراني يدعو لتعزيز علاقات الجوار وعدم التعويل على المفاوضات النووية

العراق تخص 18 ترليون دينار لمواجهة "الثالث المخيف"

سلطنة عمان توجه جميع مساجدها لنصرة النبي (ص) في خطبة الجمعة

شاهد.. جامعة آزاد الإسلامية الايرانية وآفاقها الجديدة

مستوطنون صهاينة يعتدون على رضيع برشهم غاز الفلفل