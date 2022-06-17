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برلماني ايراني يدعو لتعزيز علاقات الجوار وعدم التعويل على المفاوضات النووية

برلماني ايراني يدعو لتعزيز علاقات الجوار وعدم التعويل على المفاوضات النووية
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

دعا عضو الهيئة الرئاسية لتكتل الدبلوماسية الدولية في البرلمان الايراني غلام رضا شريعتي الى ضرورة تعزيز العلاقات مع دول الجوار وتطويرها وتنميتها بدل التعويل على المفاوضات النووي.

العالم - ايران

وقال غلام رضا شريعتي في تصريح خاص لمراسل وكالة ارنا أن الانسحاب الأمريكي من المنطقة يعزز التحالفات والمعاهدات الاقليمية وان التحركات الإيرانية الأخيرة في مجال العلاقات الخارجية خاصة لقاء رئيس الجمهورية مع نظيره التركمانستاني مؤشر على تطوير سياسة حسن الجوار في المنطقة، المتأثر بالانسحاب الأمريكي منها.

وأكد على ضرورة اهتمام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسياسة حسن الجوار وتعزيزها بدلا من مفاوضات الاتفاق النووي وقال: على الرغم من أن البعد الأهم في الاتفاق النووي هو السياسة الخارجية إلا أن تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، حسب رأي المحللين ، هو الاكثر اهمية وبالتالي فإن تقوية سياسة حسن الجوار بإمكانها أن تكون بديلاً استراتيجيًا وعمليًا للاتفاق النووي الايراني.

وأضاف: أن أهم سمات سياسة حسن الجوار هي الاقتصاد السياسي والدبلوماسية الاقتصادية والتي تتمثل في الزراعة خارج حدود البلاد، والطاقة ، والترانزيت وغيرها من المواضيع الاقتصادية الأخرى.

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