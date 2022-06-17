كتلة الوفاء تحذر من تدخلات واشنطن حول الحدود اللبنانية

العالم-لبنان

وأكد النائب محمد رعد أنّ من حقّ اللبنانيين أن يتمكنوا بأقل كلفة وأقصر وقت وأيسر السبل أن يستثمروا ثروتهم الوطنية من الغاز الطبيعي وأن يستخرجوها دونما عوائق أو مكابدة نزاع.

وخلال حفل تأبيني أقيم في بلدة جبشيت - قضاء النبطية، قال رعد: إنّ ارتفاع سعر صرف الدولار تجاوز قدرة المكلّف اللبناني على التحمّل، وبات هذا الأمر يثقل كاهل المواطنين ويشلّ الحياة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في البلاد , حسبما نقل موقع العهد الاخباري.

وتابع رعد أن الأولوية تقتضي بعد تكليف رئيس حكومة، أن يتم اعتماد سياسات من شأنها تخفيف كلفة المعيشة وخفض وتثبيت سعر الصرف وتوفير الأدوية لمعالجة المصابين بالأمراض المستعصية والمزمنة، وكذلك ما تفتقده الأسواق من مواد رئيسية غذائية أو ضرورية، فضلًا عن أولوية حماية أموال المودعين واسترداد الأموال المحوّلة الى الخارج واستئناف درس الموازنة العامة وإقرار قانون تيسير وضبط التحويلات وإعادة النظر في بنية المصارف وأدائها.