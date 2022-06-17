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مراسلة العالم : جيش الاحتلال يعلن سقوط منطاد مراقبة للجيش بقطاع غزة ويقوم بانزال كافة مناطيد المراقبة على طول الحدود الشرقية للقطاع

الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

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