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وزير الخارجية الايراني في تغريدة: ندعو اميركا الى الابتعاد عن جنون الحظر الجديد والوكالة الذرية الدولية إلى تجنب الخطوات السياسية

الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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