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بعد إسقاط منطاد مراقبة..

الاحتلال يقصف منطقة زراعية شمالي قطاع غزة

الاحتلال يقصف منطقة زراعية شمالي قطاع غزة
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ومدفعيته، ظهر اليوم الجمعة، منطقة زراعية شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

العالم- الاحتلال

وقال مراسل مركز الاعلام الفلسطيني" إن القصف الإسرائيلي جاء بعد إسقاط المقاومة منطادًا للاحتلال والسيطرة عليه في منطقة قرب معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة".

وأقر جيش الاحتلال بسقوط منطاد إسرائيلي شمال قطاع غزة.

وقال مراسل القناة 13 العبرية" إن الجيش الإسرائيلي يفحص فيما إذا تم إطلاق نار من سلاح ثقيل تجاه منطاد عسكري سقط في بيت حانون، دوت على إثره صفارات الانذار".

وفي الأثناء، يفيد مراسل مركز الاعلام الفلسطيني" بأن قوات الاحتلال تقوم بإنزال كافة المناطيد على طول الحدود مع قطاع غزة".

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية" إن الهجوم الإسرائيلي يأتي لتدمير معدات المنطاد الذي سيطرت عليه المقاومة".

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