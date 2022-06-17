مصر.. الحكومة تنهي الجدل حول الرسالة الصوتية المرعبة

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وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أنه لا صحة لوجود أي محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع خطف مماثلة، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، كان أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق المسؤولة عن إدارة الخطين الأول والثاني، علق بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من تخدير بعض المجهولين، للفتيات والأطفال داخل محطات قطارات المترو.

وقال متحدث مترو الأنفاق، إن ما يتم تداوله غير صحيح، خاصة وأن جميع محطات قطارات المترو بالخط الأول المرج - حلوان، والخط الثاني شبرا الخيمة - المنيب، مراقبة بالكاميرات فضلًا عن انتشار رجال الأمن التابعين لشرطة النقل والمواصلات.