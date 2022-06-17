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عشرات الإصابات بقمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة الغربية

عشرات الإصابات بقمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، إثر مواجهات اندلعت في قرية بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية ضد الاستيطان في المنطقة الشرقية من القرية.

العالم- فلسطين

هذا و تستعد الفعاليات الشعبية والوطنية في مناطق عدة من الضفة الغربية بالخروج بالمسيرات الأسبوعية ضد الاستيطان.

وقال رئيس مجلس قروي بورين إبراهيم عمران، لـ"العربي الجديد"، إن الأهالي ونشطاء ومتضامنين أجانب نظموا فعالية ضد الاستيطان واستهداف المنطقة الشرقية من بورين التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين والتي كان آخرها إحراق مئات الدونمات المزروعة بالأشجار، لكن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين وقمعتهم.

وأشار عمران إلى أن مواجهات اندلعت بين المشاركين بالفعالية وقوات الاحتلال، ما أوقع عشرات الإصابات، وتم الاعتداء على الصحافيين والطواقم الطبية، ثم انتهت الفعالية، بعد تفريقها من قبل قوات الاحتلال.

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