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خطيب جمعة طهران: مفاوضاتنا مع الجانب الاخر مفاوضات عادلة ولن نستسلم للظلم ابدا

خطيب جمعة طهران: مفاوضاتنا مع الجانب الاخر مفاوضات عادلة ولن نستسلم للظلم ابدا
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أشار خطيب جمعة طهران الى المفاوضات النووية التي اجرتها ايران مع الجانب الاخر وأكد ان المفاوضات التي تجريها ايران عادلة ولن تستسلم للظلم ابدا.

العالم - ایران

وأشار حجة الاسلام محمد جواد حاج علي اكبري في خطبته الى تصفير عدد وفيات فايروس كورونا مشيدا بالحكومة لأدائها الجيد في السيطرة على هذا الفايروس الذي فتك بالعالم وايران على حد سواء.

وتطرق الى ضحايا فايروس كورونا في اميركا والعدد الهائل لنسبة الوفيات بهذا الفايروس في هذا البلد رغم قوته وغطرسته وقال: ان اميركا والدول الاوروبية الكبرى التي سجلت الكثير من الوفيات والضحايا لاترغب في الاشارة الى هذا الانجاز العظيم الذي حققته ايران.

وتابع قائلا: ان هذا الانجاز العظيم يتم ادراجه في سجل عمل الحكومة الحالية التي اعتمدت "جهاد التبيين" حيث لم يتصور احد ان يفتك فايروس لم يتجاوز وزنه بالعالم بهذا الشكل 5 غرامات حيث اجتاح 5 قارات كبيرة في العالم واثارت علامة استفهام للقوى الغربية الكبرى.

وأشاد امام الجمعة في طهران ايضا بالقوات المسلحة التي وقفت الى جانب الشعب الايراني في مختلف مراحل الشدة مشيرا الى ان مناورات المساواة التي اقترحها قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى الامام الخامنئي من التدابير المهمة لسماحته في احتواء هذا الفايروس.

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