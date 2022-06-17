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دعوة من السيدة الأولى للتخلي عن تناول لحوم الكلاب في كوريا الجنوبية

دعوة من السيدة الأولى للتخلي عن تناول لحوم الكلاب في كوريا الجنوبية
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

دعت كيم كون هي زوجة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول إلى التخلي عن تناول لحوم الكلاب، قائلة إن كوريا الجنوبية والصين فقط من بين الدول الكبيرة اقتصاديا التي يسمح فيهما بذلك.

العالم _ منوعات

وقالت كيم في لقاء صحفي أجرته معها صحيفة سيئول اليومية: "أتطلع الى إنجازات ملموسة بشأن العنف ضد الحيوانات وإهمال الحيوانات المهجورة وتناول لحوم الكلاب خلال ولاية حكومة الرئيس يون".

وأضافت: "أعتقد بأن الثقافة العالمية لا بد أن تتقاسم مع الدول المتقدمة. وتناول لحوم الكلاب يمكن أن يترك مشاعر سلبية تجاه كوريا، ولحوم الكلاب غير مفيدة للصحة. إن تربية الكلاب للأكل غالبا ما تتم في أقفاص ضيقة ويتم إعطاؤها مضادات حيوية أيضا".

وأكدت على أن: "رفض تناول لحوم الكلاب في نهاية المطاف، يعني التعبير عن احترام البشر للحيوانات الصديقة للإنسان وقيمة الحياة".

وحول قضية سن قانون ينهي تناول لحوم الكلاب، قالت زوجة الرئيس الكوري الجنوبي: "أعتقد بأنه يمكن حلها سياسيا، مثل طريقة تقديم الدعم للشركات الغذائية الصغيرة لتحويل نوع عملها على سبيل المثال".

وأجري أول لقاء صحفي مع كيم حول موضوع حماية حقوق الحيوانات.

ومن المعروف عن كيم بأنها من محبي الحيوانات، حيث تربي 4 كلاب و3 قطط وظلت تدعم منظمات لإنقاذ الحيوانات المهجورة منذ فترة طويلة.

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