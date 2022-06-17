مزاعم أمريكا برغبتها العودة للإتفاق النووي تتناقض مع إجراءاتها

العالم - خاص بالعالم

الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي اشار الى التناقض في السياسات الأمريكية تجاه ايران لافتا الى تلك السياسيات أدت الى عدم الوثوق بالادارة الأمريكية.



وأكد إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني:'الأميركيون أقروا بفشل سياسة الضغوط القصوى والثورة الاسلامية تواصل مسيرة الانتصار، تريد أمريكا فرض القيود علينا ولكن استطعنا مواصلة الطريق وتجاوز الحظر، أمريكا توجه الرسائل الينا ومن جهة أخرى تزيد في قائمة اجراءات الحظر. اننا لا نثق بهم فهؤلاء لا يفون بالمواثيق'.



وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان وفي تغريدة على تويتر أكد ان ايران لن تبتعد عن مسار المفاوضات المثمرة وشدد على ان طهران لن تتردد في ابطال مفعول الحظر'، ودعا واشنطن الى التحلي بالواقعية والابتعاد عن جنون الحظر الجديد كما دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى اتباع سلوك مهني وتقني والابتعاد عن التسييس.

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي اكد بان افتعال الضجيج السياسي والاعلامي وفرض الضغوط لم ولن يؤثر على ايران.

واشار إلى أن احد اهداف الاتفاق النووي كان اغلاق ملف الاتهامات الفارغة من قبل الغربيين ضد ايران والغاء الحظر لافتا إلى أن إيران قبلت في حينها ببعض القيود على انشطتها النووية والتراجع عن بعض حقوقها المشروعة.

وتتعارض إجراءات حظر جديدة فرضتها وزارة الخزانة الامريكية على ما اسمتها شبكة تساعد ايران على الالتفاف على الحظر وبيع المنتجات البتروكيمياوية مع مساعي إحياء الاتفاق النووي.

وترى ايران ان الحوار والدبلوماسية يشكلان افضل وسيلة لحسم النتيجة النهائية والتوصل التوصل الى اتفاق جيد، قوي ومستديم يؤدي بالنهاية الى رفع جميع اجراءات الحظر المفروضة على الشعب الايراني.

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