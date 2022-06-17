الحجاج الايرانيون يحيون مراسم دعاء كميل قرب الروضة النبوية

العالم - خاص بالعالم

في أشرف بقعة على وجه الأرض بعد بيت الله الحرام وقرب موضع صاحب التاج والمعراج النبي الأكرم (ص) تقاطر الحجاج الايرانيون من ارجاء المدينة المنورة في أول ليلة جمعة من تواجدهم في أرض مهبط الوحي.

يحدهم الشوق ويعتصر قلبهم بعد غيابهم في الموسمين السابقين بسبب جائحة كورونا.





هنا العيون باكية من خشية الله عز وجل والايادي مرفوعة الى السماء دعاء وابتهالا، واما الاصوات فهي تصدح بدعاء كميل.

مناجاة ودعاء وابتهال الى الله تعالى لكل من حضر هنا امنيات وحاجات وطلب مغفرة من الله الذي وسعت رحمته كل شيء.

أما حاجة الجميع هنا فهي ظهور الامام المنتظر عجل الله فرجه الشريف.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...