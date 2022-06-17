الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الحجاج الايرانيون يحيون مراسم دعاء كميل قرب الروضة النبوية

الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

أقام الحجاج الايرانيون مراسم دعاء كميل في اول ليلة جمعة من حضورهم في المدينة المنورة بعد غيابهم في الموسمين السابقين جراء جائحة كورونا،ومن المقرر ان يؤدي 39600 شخص من ايران مناسك الحج هذا العام في الديار المقدسة.

العالم - خاص بالعالم

في أشرف بقعة على وجه الأرض بعد بيت الله الحرام وقرب موضع صاحب التاج والمعراج النبي الأكرم (ص) تقاطر الحجاج الايرانيون من ارجاء المدينة المنورة في أول ليلة جمعة من تواجدهم في أرض مهبط الوحي.

يحدهم الشوق ويعتصر قلبهم بعد غيابهم في الموسمين السابقين بسبب جائحة كورونا.

هنا العيون باكية من خشية الله عز وجل والايادي مرفوعة الى السماء دعاء وابتهالا، واما الاصوات فهي تصدح بدعاء كميل.

مناجاة ودعاء وابتهال الى الله تعالى لكل من حضر هنا امنيات وحاجات وطلب مغفرة من الله الذي وسعت رحمته كل شيء.

أما حاجة الجميع هنا فهي ظهور الامام المنتظر عجل الله فرجه الشريف.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

شاهد.. اول رحلة للحجاج الايرانيين بعد عامين من التوقف

القافلة الأولى من الحجاج تغادر ايران إلى الديار المقدسة

العراق.. اعلان موعد انطلاق أولى رحلات الحجيج إلى مكة المقدسة

اجتماع أمني مشترك بين قيادتي الانبار وكربلاء لتأمين طريق قوافل الحجاج

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 17-06-2022

بالفيديو.. الحجاج الايرانيون يحيون مراسم دعاء كميل قرب الروضة النبوية

قاتل الشهيد سليماني سيتحدث عن عملية الاغتيال

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 17-06-2022

'كتائب الإمام علي' (ع): تركيا ومصالحها أهداف معادية

جونسون يصل كييف في زيارة غير معلنة