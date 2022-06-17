تصريحات بومبيو تناقض نفسها حول ذرائع اغتيال الشهيد سليماني

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جدد هذه الادعاءات في أحدث مقابلة له مع احدى وسائل الاعلام في المنطقة؛ وزعم أن سليماني كان منخرطا في مخطط لقتل خمسمئة اميركي وأن بلاده كان لديها الفرصة لإحباط هذا المخطط وفعلت.

وقال مايك بومبيو - وزير الخارجية الأميركي السابق:"كانت لدينا فرصة لوقف ما كان خطرا وشيكا ضد اميركا واتخذنا القرار وقمنا بذلك".

إلا أن الرجل بذلك يناقض نفسه؛ ففي السابق أكدت عدة تقارير ومسؤولون أميركيون وبما فيهم بومبيو انه لم يكن هناك اي خطر وشيك. وهو ما تناولته برامج الكوميديا الأميركية حول اعتراف بومبيو بوجود ثغرات كبيرة في المعلومات الاستخباراتية التي ساقها لتبرير اغتيال سليماني.



وأكد مايك بومبيو - وزير الخارجية الأميركي السابق:"كان هناك ثغرات كبيرة في تقارير الاستخبارات تقول ان ايران قد تقوم بهجوم وشيك على الاميركيين والمصالح الاميركية وتم استخدامها لتبرير اغتيال سليماني؛ لا شك بأنه كان هناك سلسلة من الهجمات الوشيكة تم تخطيطها من قبل سليماني لكننا لا نعلم بالتحديد متى واين".

وتفيد التقارير ان بمبيو هو احد الاشخاص الرئيسيين الضالعين في اتخاذ ادارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لقرار الاغتيال ، وقد أوردت صحيفة غارديان البريطانية ان مواقف بومبيو تعتبر خطيرة وهو الذي قام باقناع ترامب باصدار قرار اغتيال الشهيد سليماني.

مراقبون يعتقدون ان هذه ماهي الا تبريرات متناقضة ساقها ويسوق لها الوزير الاميركي السابق.

والحقيقة تكمن في الدور الذي ادّاه الشهيد سليماني بالقضاء على الارهابيين المدعومين من اميركا والذين كانوا قد سيطروا على مناطق شاسعة من العراق وسوريا، عبر الاستفادة من تعبئة القوى الشعبية في المنطقة وعلى راسها الحشد الشعبي في العراق.

وكذلك قوات الدفاع الوطني في سوريا وتقديم الاستشارة لها طوال ست سنوات؛ ما اسفر عن ازالة دولة خلافة داعش المزعومة والجماعات الارهابية وقضى على المخططات الاميركية والصهيونية في المنطقة.

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