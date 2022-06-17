يجب على حكومة جمهورية أذربيجان الإلتفات إلى مشاعر الشعب الدينية

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وطبق تقرير لوكالة أنباء حوزة آية الله أعرافي، اليوم وفي الحفل الذي أقيم في قاعة الصحوة بجمعية الزهراء، وضمن الإشارة إلى إضراب البعض عن حبس العلماء ورجال الدين في أذربيجان، قال: من المتوقع أن تهتم حكومة جمهورية أذربيجان بعواطف ومشاعر الشعب الدينية، وتنتظر حوزة قم وإيران والأمة الإسلامية اعتذارًا عن الجرأة والتجاوز الذي مورس على المقدسات.

واضاف: هناك عدد من علماء الدين والمشيخة والطلاب ومن بينهم السيد شيخ طالع في السجن. وهذا الاحتجاج بسبب توهين وإهانة المقدسات والذي من المتوقع أن تهتم حكومة جمهورية أذربيجان بأمره كما وأن قم، إيران والأمة المسلمة تنتظر اعتذارًا عما حدث.

وأضاف: "ليعلم الجميع أن الشخصيات الدينية، حتى ولو كانت تتأتى من نفس المنطقة في العالم الإسلامي، إلا أنها تنتمي إلى العالم الإسلامي كله، ونتوقع من الحكومة الأذربيجانية أن تحل مشاكلها وأن يكون إلى جانبنا أصدقاؤنا، لأن هؤلاء هم ذخيرة ومستقبل دولة أذربيجان والأمة الإسلامية قاطبة.