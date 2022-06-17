الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢
٠٣:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مناورة 'المدافعين عن الخليج الفارسي الكبرى' تجري في جزيرة قشم

مناورة 'المدافعين عن الخليج الفارسي الكبرى' تجري في جزيرة قشم
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

جرت في جزيرة قشم الايرانية مناورة المدافعين عن الخليج الفارسي الكبرى بمشاركة الوية قوات التعبئة الشعبية حيث تم تحقيق الاهداف المرجوة في هذه المناورات التي جرت في منطقة "سوزا" التابعة لهذه المدينة.

العالم - ايران

وأكد قائد منطقة المقاومة لقوات حرس الثورة الاسلامية ان العقيد حجت اميري كيا اكد على هامش اجراء هذه المناورة أن الوية الى بيت المقدس العاملة في المناورات استطاعت تنفيذ مهمتها على اساس اهدافها السابقة وعرضت كفاءة جيدة للغاية في الاسلحة والمعدات التابعة لقوات التعبئة الشعبية.

وأشار الى الاستعداد الدفاعي والقتالي لقوات التعبئة الشعبية المشاركة في هذه المناورات ووصفه بأنه جيد للغاية حيث ان هذه القوات سجلت حضورا كبيرا في مختلف مراحل الثورة الاسلامية بإعتبارها أحد أركان النظام الاسلامي في ايران وتدافع عن انجازات هذه الثورة المباركة في مختلف المجالات.

روابط ذات صلة

ايران بين الدول الـ 10 المصنعة للأقمار الإصطناعية وصواريخها الحاملة

اعادة فتح ملف الدراسات المزعومة لن تساعد المفاوضات النووية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاقتصاد الايراني نمى بنسبة 4.3% في العام الماضي

تحركات مريبة للاحتلال الأمريكي بقواعده غير الشرعية في سوريا

بيل غيتس: العملات المشفرة خداع بنسبة 100%

بالفيديو.. الإعتداء الإسرائيلي اليومي على زوارق الصيادين في بحر غزة

مناورة 'المدافعين عن الخليج الفارسي الكبرى' تجري في جزيرة قشم

آية الله أعرفي: يجب على حكومة جمهورية أذربيجان الإلتفات إلى مشاعر الشعب الدينية