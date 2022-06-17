مناورة 'المدافعين عن الخليج الفارسي الكبرى' تجري في جزيرة قشم

العالم - ايران

وأكد قائد منطقة المقاومة لقوات حرس الثورة الاسلامية ان العقيد حجت اميري كيا اكد على هامش اجراء هذه المناورة أن الوية الى بيت المقدس العاملة في المناورات استطاعت تنفيذ مهمتها على اساس اهدافها السابقة وعرضت كفاءة جيدة للغاية في الاسلحة والمعدات التابعة لقوات التعبئة الشعبية.

وأشار الى الاستعداد الدفاعي والقتالي لقوات التعبئة الشعبية المشاركة في هذه المناورات ووصفه بأنه جيد للغاية حيث ان هذه القوات سجلت حضورا كبيرا في مختلف مراحل الثورة الاسلامية بإعتبارها أحد أركان النظام الاسلامي في ايران وتدافع عن انجازات هذه الثورة المباركة في مختلف المجالات.