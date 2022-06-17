وزير المالية في ليبيا: أهم أهدافنا في المنتدى الاقتصادي الدولي هو دعوة جميع الشركات للاستثمارات

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حماد، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، قال: “إننا سعداء بالدعوة التي وجّهت إلينا من مستشار الرئيس، أنطوان كوبياكوف، ومن خلالكم وباسمي وباسم الحكومة الليبية باسم فتحي باشاغا، نشكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هذه الدعوة”.

وأضاف: “نعتبر اليوم، أن أهم أهدافنا في هذا المنتدى هو دعوة جميع الشركات للاستثمارات في ليبيا وتفعيل العقود السابقة المنعقدة مع الحكومات السابقة، أو في الفترة الماضية في عهد نظام القذافي، حيث ندعوها إلى تفعيل جميع العقود من البيع والتشغيل والمواصلات والسكك الحديدية والنفط” و”اليوم هناك حكومة موحّدة على ليبيا بالكامل ومنتخبة من مجلس النواب، ونحن ندعو الشركات لزيارة ليبيا والنظر في العقود وتفعيلها”.

وفي رده عن المشاريع التي تم بحثها بين الجانبين اللّيبي والروسي خلال هذا المنتدى، قال الوزير: “كما تعلمون نحن نسعى إلى تفعيل المشاريع المتوقفة بسبب ظروف الدولة، وهناك عقود مبرمة ونحن نستطيع توفير الأمن لهذه الشركات بالعودة للقيام بعملها خاصة في مجال الطاقة والنفط”.

وحول الرؤية الليبية للمشاركة الدولية في هذا المنتدى، قال: “يمكن أن يكون التمثيل الدبلوماسي في هذه النسخة قد قلّ، لكن حقيقة جميع الشركات والدول كانت حاضرة خلال المنتدى، وأنا لا أعتقد أن هذا الموضوع، أثّر على روسيا، نحن كدولة ليبيا مع الجميع وليس لدينا أي عداء لا سابق ولا حاضر ولا لاحق”.

وأشار حمّاد إلى أن “روسيا عليها عبء كبير تجاه بلاده، وعلى جميع الدول المهتمة بالشأن الليبي أن تدعم في اتجاه الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، الاتفاق كان ليبيا- ليبيا على مرأى ومسمع الجميع، ونحن نطلب منها الدعم فقط للذهاب إلى الانتخابات في أقرب الآجال”.