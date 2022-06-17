بايدن: سنستخدم جميع إمكانياتنا لتثبيت أسعار الوقود

العالم ـ الأميركيتان

وقال بايدن في افتتاح منتدى الاقتصادات الرائدة حول الطاقة والمناخ، اليوم الجمعة: "في الولايات المتحدة، أستخدم كل النفوذ المتاح لي لخفض الأسعار للمواطنين الأمريكيين. وتعمل بلداننا معا لتحقيق الاستقرار في الأسعار في السوق العالمية، والتي تشمل أكبر تحرير منسق للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية".

وأضاف أن التغلب على أزمة الوقود العالمية في رأيه يتطلب حلولا طويلة المدى في قطاع الطاقة. كما أشار الرئيس الأمريكي إلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي معًا لخفض أسعار الطاقة العالمية.

وقال بايدن: "(العملية الروسية الخاصة) فاقمت أزمة الطاقة العالمية وجعلت الحاجة إلى أمن طاقة موثوق به واستقرار على المدى الطويل أكثر إلحاحًا".

ووفقا له، فإن تصرفات روسيا في أوكرانيا "أثارت أيضا زيادة في التضخم في جميع أنحاء العالم، وخلق مخاطر نقص الغذاء في البلدان الضعيفة".

هذا وأرجع بايدن أكثر من مرة ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في الولايات المتحدة والعالم إلى الأزمة في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن روسيا كانت مسؤولة عن التضخم القياسي في بلاده لعدة عقود.

ونفت القيادة الروسية بدورها هذه الاتهامات، مؤكدة أن الغرب يحاول تحميل موسكو مسؤولية ارتفاع التضخم والأسعار.